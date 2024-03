Agguato a Lecce | c' è un fermato Il movente | voleva vendicarsi per uno sgarro

(Di martedì 19 marzo 2024) C'è un fermo di polizia per l?messo a segno ieri mattina su viale Grassi a, in pieno giorno, ai danni di Cristian Salierno, 41enne già noto alle forze...

Sparatoria a Lecce, arrestato un uomo: ha confessato di aver agito per vendicarsi - È stato accompagnato nel carcere di Lecce l’uomo che ha raccontato agli agenti della Squadra mobile di essere l’esecutore della sparatoria di ieri mattina, nella quale è stato gambizzato Cristian Sali ...lecceprima

