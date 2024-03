Acerbi lascia il ritiro dell' Italia e nega la frase razzista Juan Jesus | Mi ha detto ' Sei solo un negro'

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 19 marzo 2024) AGI - "Non honessuna, questo è poco ma sicuro, sono molto sereno": è la precisazione di Francescoal termine di una giornata turbolenta per il difensore'Inter, costretto are ilazzurro per il caso di una presunta espressionenei confronti di, in Inter-Napoli. "Posso sicuramente dire che frasi razziste dalla mia bocca non ne sono uscite", ha assicurato il 36enne, "da 20 anni che gioco a calcio e so quello che dico".ha abbandonato Coverciano, dove la nazionale si è radunata in vistae due amichevoli negli Stati Uniti, e al suo posto è stato chiamato il difensorea Roma Gianluca Mancini, ...