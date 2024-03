Abbattista | «Le carriere degli arbitri dipendono da scelte politiche | non siamo liberi di parlare»

(Di martedì 19 marzo 2024) Il giornalista delle Iene, Filippo Roma, ha intervistato in esclusiva l’arbitro di Serie A e B Eugenio. Da un anno e mezzoè impiegato al Var. Alle Iene denuncia il clima che c’è nella classe arbitrale e le numerose decisioni dubbie dei dirigenti. L’uomo si è dimesso spontaneamente a stagione in corso. Oggi dichiara: «Adesso sono libero di denunciare lo schifo che c’era intorno a me».: «Stanco della sensazione di schifo che avvertivo attorno. L’Aia ha fallito, serve il commissariamento» Perché ti sei dimesso? «Mi sono dimesso perché ero stanco della sensazione di schifo che avvertivo attorno. Mi sono sentito con un bavaglio alla bocca che non mi apparteneva. Impossibilità di, di esprimermi e autorizzazioni negate. Dopo il primo servizio che mi riguardava, io ho chiesto di ...

