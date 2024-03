A scuola di “selfie” | sindaco del Pd organizza corsi di influencer per bambini di 10 e 14 anni…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 19 marzo 2024) Un corso per “local” ci mancava, in effetti, le grandi “imprese” di Chiara Ferragni e Fedez sono lì a ricordarcelo giorno per giorno… Ed ecco che un giovanedel Pd, del Comune di Carmignano, in Toscana, lancia un progetto di formazione scolastica perdestinato ae ragazzi dai 10 ai 14 anni, che ha l’obiettivo di insegnare come raccontare se stessi e il proprio territorio attraverso video sui social network in veste di “”, ovvero di personalità virtuali in grado di condizionare i propri fans. Per adesso, sui problemi del territorio, in futuro magari per farci soldi, come i Ferragnez., una risorsa per ildel Pd Allo Spazio Giovani di Comeana, a Carmignano, il ...