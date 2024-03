A Calvisano due amichevoli con il Giappone | Test importante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Domani sera alle 19 e domenica alle 14 lo Stadio San Michele diospiterà il doppio confronto amichevole tra le nazionali Under 19 di Italia e. Uninternazionale che si preannuncia di indubbio interesse e che pone in evidenza due aspetti in particolare, visto che, da una parte, si tratta dell’illustre occasione per confermare il legame privilegiato tra la cittadina bassaiola e il rugby, mentre dall’altra è una ghiotta occasione per saggiare l’ottimo momento della palla ovale azzurra in proiezione futura. Al termine del match di domenica, inoltre, gli appassionati avranno l’opportunità di rimanere sulle tribune per assistere all’incontro di serie A tra la formazione giallonera e il Noceto. L’allenatore degli azzurrini, Alessandro Castagna, ha illustrato la vigilia di questa sfida internazionale: "Siamo in una ...