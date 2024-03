A 17 anni accoltella la rivale | i volontari raccontano la scena da Far West | “Così l’ho disarmata”

(Di martedì 19 marzo 2024) Arezzo, 19 marzo 2024 – “In tre non riuscivamo a fermarla, però sono riuscito a levarle il coltello". Il loro intervento è stato provvidenziale. Sono stati tredella Croce Bianca a disarmare la 17enne italiana che domenica hato una coetanea sudamericana al volto provocandole una profonda ferita sul viso. È domenica pomeriggio, sono le 17, e nel centro storico si svolge il solito tram tram della domenica lungo il centro storico e lungo le vie dello shopping intorno a Piazza San Jacopo, con tanti ragazzi in giro in attesa della campanella del lunedì. È lungo via dell’Anfiteatro, l’arteria che mette in collegamento la piazza con via Margaritone, che due ragazzine dello stesso gruppo di amici iniziano a prendersi a parole. Tutto sarebbe nato da un’occhiata in più al fidanzatino di una delle due ma ciò che ha scatenato la lite è al ...

