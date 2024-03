Tra genitori e alunni dell’istituto di Pioltello che chiude per il fine Ramadan | «Questa è già la nostra normalità»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 18 marzo 2024) Alle 16.30 suona l’ultima campanella della giornata nell’Istituto comprensivo Iqbal Masih di, in provincia di Milano. I bambini della primaria raggiungono, nonni, zii nell’area antistante la scuola. Il primo giorno della settimana è andato, gli studenti possono rincasare. La polemica per la chiusura fissata il 10 aprile, la festa di Eid-El-Fitr, per permettere aglimusulmani e alle loro famiglie di celebrare ladelnon li tocca. «È soltanto un giorno, non capiamo quale sia il problema», dicono increduli cinque ragazzi di prima e seconda media seduti su una panchina all’esterno dell’edificio. Il messaggio corale è che «non ci sia niente di male a fermare le lezioni». Un giorno extra di festa, nulla di più. La polemica, dicono, sta tutta fuori. «È roba da grandi», ...