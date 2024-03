Tennis | Santopadre Futuro Sinner da n 1 | Cocciaretto può salire ancora

(Di lunedì 18 marzo 2024) "Berrettini? Adesso sta bene, incrociamo le dita". ROMA - "Mi piace questo modo didi interpretare la sconfitta. Un ko che ci può stare e che fa parte del gioco. Jannik è rimasto molto tranquillo e dobbiamo essere anche noi tranquilli, a non fare drammi per una sconfitta contro un giocatore c

Matteo Berrettini in finale a Phoenix: battuto Vukic in due set - L’australiano Vukic sconfitto 7-6, 7-6. L’azzurro costretto a giocare quarti e semifinale a poche ore di distanza. Stasera incontrerà il portoghese Borges ...corriere

Indian Wells 2024, dove vedere Sinner-Alcaraz in tv e in streaming - Dove vedere la semifinale del Master 1000 di Indian Wells tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner - In campo le due stelle della Next Gen.tag24

Santopadre: “Sinner è un orgoglio per l’Italia. Berrettini Sono contento per il suo ritorno in campo” | VIDEO - Vincenzo Santopadre, allenatore di Tennis, ha commentato il rendimento straordinario di Jannik Sinner in un'intervista rilasciata a TAG24.tag24