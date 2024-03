Roma | 19enne travolto da un pirata della strada

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ennesimo incidentele a, ancora una volta un pedone investito. Unè stato portato in Ospedale in codice rosso: l’automobilista non si è fermato a prestare soccorso. La ricostruzione. La Polizia Locale diCapitale – (ilcorrierecitta.com)Grave incidente ieri sera a, lungo Via di Porta Furba, in corrispondenza del ponte ferroviario. Qui un ragazzo, italiano, di 19 anni, è stato investito mentre attraversava la. Immediatamente sono scattati i soccorsi e il giovane è stato portato in Ospedale dove è giunto in codice rosso (per dinamica, ndr). L’automobilista però, anziché fermarsi a prestare soccorso, è fuggito via lasciando ilsull’asfalto. Pedone investito in Via di Porta Furba a ...