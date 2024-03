Prato | chiusa un' attività di rosticceria illegale nel Macrolotto Zero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 - Un'di trasformazione e vendita a domicilio di alimenti che operava illegalmente nelè statadalla Polizia Municipale. Gli agenti hanno notato nel quartiere un quadriciclo leggero furgonato che stava sostando al lato della strada e un uomo che scaricava alcuni contenitori di polistirolo per consegnarli ad una ditta antistante. Avvicinatisi al veicolo hanno accertato che all’interno erano presenti vari contenitori con pietanze cotte e attrezzature per il confezionamento consistenti in piccoli contenitori, buste di plastica ed una cassetta contenente denaro contante per oltre 400 euro. Alla richiesta dei titoli inerenti l’economica e dei documenti identificativi, di soggiorno e di guida l’uomo ha dichiarato di di avere ...