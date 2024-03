Nicolas Vaporidis | la nuova vita da ristoratore e il film in arrivo | “Il cinema è il mio grande amore | ma ora non mi serve più per pagare le bollette”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024)e il: una storia d’destinata a proseguire nonostante la suacarriera nel mondo della ristorazione. Intervistato dal Corriere della Sera durante il BergamoMeeting, l’attore ha annunciato che tornerà presto sulschermo con ilc’è “Fino alla fine della musica“, della regista Cristiane Oliveira. Unpoliglotta che profuma d’italiano e suona in portoghese ma non solo. L’uscita dell’opera è datata 28 marzo e potrebbe rappresentare un nuovo trampolino di lancio per, che aveva vissuto il suo exploit all’età di 24 anni, recitando in “Notte prima degli esami“. Dopo aver partecipato e vinto l’Isola dei Famosi nel 2022, l’attore romano sembrava aver accantonato ...