NBA | risultati della notte 18 marzo | Irving e Adebayo fanno impazzire Dallas e Miami Vincono Boston e Milwaukee

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sono sette le partite di unaNBA ricca di emozioni e colpi di scena. Una clamorosa magia di Kyriesulla sirena dell’ultimo quarto regala la vittoria aiMavericks sui Denver Nuggets per 107-105. Succede tutto negli ultimi venticinque secondi, prima con il pareggio firmato dalla tripla di Luka Doncic, poi l’errore di Jamal Murray ed infine l’incredibile prodezza di, che segna un canestro irreale con la mano mancina. WE LOVE A BUZZER BEATER ON MARCH 17 @TISSOT // #MFFL pic.twitter.com/UjILFzCGTb —Mavericks (@mavs) March 17, 2024 Doncic ha vinto la sfida a distanza con Jokic. Lo sloveno ha concluso il suo match con 37 punti e 10 rimbalzi, mentre il serbo ha messo a referto 16 punti e 11 rimbalzi con anche 7 assist. Decisivo come detto Kyrie ...