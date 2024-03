Mercati europei inondati e affossati dal grano ucraino Sale di nuovo la protesta degli agricoltori polacchi

(Di lunedì 18 marzo 2024) Continuano le protestecontro l’afflusso dia condizioni deleterie per iinterni dei Paesi UE. La questione è seria: se la politica europea non se ne occupa seriamente, le conseguenze negative sulla tenuta dei governi nazionali saranno presto visibili, specialmente in Polonia. Per agevolare l’euro-integrazione della disastrata economia ucraina, Bruxelles sta distruggendo le economie dei Paesi membri. Le premesse di un disastro economico Se da un lato la crisi economica nel 2024 non si è certo attenuata, dall’altro peggiorano i fattori che la aggravano. Primo fra tutti è l’appoggio incondizionato e generosissimo a Kiev, che si ritorce contro gli stessi cittadini. Milioni di euro vengono stanziati a favore dell’invio di armi ed ...

Roma, 22 gen – Il Mar Rosso e la sua crisi potrebbero scatenare una nuova inflazione . Questo, per ovvi motivi di crescita nel trasporto delle merci. La guerra tra Usa-Gran Bretagna e Houthi si sta ... (ilprimatonazionale)

Continuano le proteste degli agricoltori contro l’afflusso di grano ucraino a condizioni deleterie per i Mercati interni dei Paesi UE. La questione è seria: se la politica europea non se ne occupa ... (api.follow)

Condizioni favorevoli per gli avocado sudafricani in Europa - La settimana scorsa, gli avocado sudafricani sono arrivati su un mercato europeo insolitamente sfornito. Prevedendo che sarà disponibile una quantità inferiore di prodotto messicani per rifornire gli ...freshplaza

Record delle domande di brevetto dall’Italia all’Ufficio Ue (+3,8%) - “L’Epo è stato incaricato di esaminare un numero di domande mai visto prima, a riprova dell’attrattiva del mercato tecnologico europeo e dell’elevata qualità dei nostri prodotti e servizi. Le piccole ...ildenaro

Oltre 176 milioni di euro in capacità e tecnologie digitali europee - Tali investimenti continuano il lavoro della Commissione Europea con lo sviluppo del mercato dei dati e la capitalizzazione generale dei dati , investendo in spazi dati europei comuni in aree ...puntosicuro