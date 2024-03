“Legge spara-tutto sulla caccia viola Costituzione e norme Ue” | la dura lettera degli ambientalisti a Lollobrigida E FdI frena la Lega per calcoli elettorali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024), NO ALLADELLA: IL PARLAMENTO LA BLOCCHI – FIRMA LA PETIZIONE SU IOSCELGO Da una parte c’è la partita sul merito, con le associazioni ambientaliste che scrivono ai ministri(Agricoltura) e Pichetto Fratin (Ambiente) per dire che la proposta didella“è incostituzionale eleUe, esponendo l’Italia al rischio di nuove procedure d’infrazione”. Dall’altra parte c’è la partita politica, dentro la quale, grazie al proprio peso al governo e in Parlamento, Fratelli d’Italia stando il Carroccio, rallentando i tempi di discussione del provvedimento. ...