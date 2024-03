“La sindrome di Down potrebbe essere ereditaria?”

Salve dottore. Il cugino di mio marito da parte di madre ha la sindrome di Down . Qualora cercassimo una gravidanza corriamo dei rischi e potremmo incorrere nella stessa condizione? Dobbiamo fare ... (gravidanzaonline)

La campagna di sensibilizzazione internazionale Assume that I can, lanciata da CoorDown, sfida le basse aspettative e i pregiudizi (vanityfair)