Kate Middleton torna a farsi vedere in pubblico | la clip diffusa da Tmz | «È sorridente al fianco del principe Wiliam» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 18 marzo 2024) Abbigliamento sportivo nero, passo deciso, una busta in una mano e il marito al. Soprattutto,. La notizia della sua prima apparizione insono rimbalzate per tutti i siti e i media, rilanciate dal Sun. Secondo il tabloid britannico, lassa, dopo l’operazione all’addome di metà gennaio di cui sono stati diffusi pochissimi dettagli e l’assenza dalle scene che ha alimentato teorie e supposizioni ingigantite poi dal maldestro ritocco di una foto pubblicata dallassa sui social, è stata avvistata al Windsor Farm shop, un negozio di prodotti locali che si trova vicino alla residenza dell’Adelaide cottage, a Windsor.veniva definita «felice, rilassata e in salute», secondo le testimonianze ...