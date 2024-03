FOTO Battipaglia | corteo della Fos | tutti i sindaci in prima linea

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’è stata una massiccia adesione,città, degli studenti ma soprattutto di tutta la deputazione politica, i parlamentari, i consiglieri regionali ed idiI comunipiana del Sele e dei picentini, al maxiche questa mattina ha attraversato la città dicontro la chiusura dello stabilimento Prysmian Fos. L’azienda che produce fibra ottica ha posto i 300 operai in cassa integrazione e fino ad oggi a nulla sono valsi i tentativi, espletati anche a livello ministeriale, di trovare una soluzione che possa salvare il futuro dello stabilimento.Ad aprire ilun manichino con un simbolico lavoratore impiccato, ma come è stato ribadito nel corso degli interventi dei diversi rappresentanti istituzionali, la ...

