Fiorentina | Barone resta ricoverato in condizioni critiche

(Di lunedì 18 marzo 2024) AGI - Il DG Joerimanepresso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano inclinichein conseguenza di un arresto cardiaco extra ospedaliero. Le funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale. Ogni previsione prognostica è attualmente fuori luogo. La famiglia, la famiglia Commisso e tutta laringraziano il San Raffaele e tutta l'equipe del Professor Zangrillo per l'operato che è stato messo in atto fin dal primo momento". Lo comunica lasul sito della società.

