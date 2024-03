Da organizzatrice a produttrice | Stefania Zambrano cambia scena con un cortometraggio rivoluzionario

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 marzo 2024) La famosadi eventiesordisce nell’inedita veste dicinematografica con una tema sociale, capace di confermala come una comunicatrice attenta nel divulgare i valori della libertà. L’inizio delle riprese, fissate a calendario per il 7 e 8 marzo, ha visto come protagonisti il collaboratore di giustizia Gennaro Panzuto e