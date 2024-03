Bambino di 9 anni arrestato in Siria I genitori chiedono il rilascio

(Di lunedì 18 marzo 2024) Damasco, 18 marzo 2024 – Undi 9è statoincon l’accusa di ‘vilipendio dell’immagine del presidente’, secondo quanto riporta l’Osservatorio nazionale per i diritti umani. Il piccolo Muhammad al Ali è stato sorpreso a scrivere su una delle foto del presidente Bashar al-Assad, presenti nella sua scuola a Marj Qata, un quartiere di Homs, la terza città più grande del Paese, situata a nord di Damasco. Il, che frequenta la quarta elementare, si trova in carcere ormai da dieci giorni, dopo essere stato fermato dalla polizia segreta. Secondo le fonti, Muhammad è stato rimproverato e picchiato dal preside della scuola e, dopo, preso in custodia da agenti della Sicurezza politica, una delle quattro principali agenzie di controllo e repressione del governo ...

