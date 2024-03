Bagno di folla per Putin | il dittatore esulta | Il Donbass è nostro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Mosca, 18 marzo 2024 – Perè già il giorno dopo. Il neo rieletto per mancanza di alternative ha già festeggiato il suo trionfo domenica notte e poi si è preso anche il gusto di invitare al Cremlino gli altri sfidanti. Mere comparse in quella che si può facilmente definire una rappresentazione teatrale della democrazia. Del resto, i russi all’arte sono abituati. La loro cultura millenaria parla da sola, come anche le decine di teatri disseminati nel centro. A proposito di teatri, il più imponente si trovava nella piazza Rossa. Vladimir(71 anni) Un immenso palcoscenico montato già da venerdì per accogliere il concerto destinato a celebrare non solo il trionfo di, ma anche il decimo anniversario dell’annessione della Crimea. Quando si dice il calendario che rema a favore. Una marea umana, quella che ha cercato di ...