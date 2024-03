Allegri sarà punito per la figuraccia tv Elkann non lo caccia perché non ha il sostituto Damascelli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 18 marzo 2024)per latv.non lonon ha il. A scriverlo è Tonysul Giornale. Non è necessario far volare i droni per capire come stia la Juventus, basta osservare le modestissime prove della squadra e lo stato nervoso del suo allenatore che, dopo il pareggio contro il Genoa, ha reagito, in modo scorbutico, ai giornalisti che,secondo la sua cultura «devono soltanto fare domande, non devono capire, non capiscono». Qualche anima beata pensa ancora allo stile Juventus, cancellato definitivamente dalla scomparsa di Gianni e Umberto Agnelli; gli eredi sono stati eliminati per folle gestione contabile (Andrea Agnelli) o hanno delegato (Johnil geniale mandante) ...