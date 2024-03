Yulia Navalnaya all’ambasciata russa di Berlino per il suo «Mezzogiorno contro Putin» | «Sulla scheda ho scritto il nome di Alexei»

migliaia di cittadini russi si sono messi in fila davanti ai seggi oggi alle ore 12 per protestare silenziosamente contro lo strapotere di Vladimir Putin , la cui rielezione alla guida della Russia ... (open.online)

Le immagini che raccontano l'arrivo della moglie del dissidente russo in fila mentre aspetta il suo turno per votare all'ambasciata russa di Berlino (vanityfair)

Elezioni Russia, Navalnaya: “Sulla scheda ho scritto il nome di mio marito” - Yulia Navalnaya, vedova dell'oppositore russo Alexei Navalny morto in carcere a febbraio, ha votato alle elezioni presidenziali russe presso l'ambasciata ...lapresse

Putin stravince le elezioni senza oppositori: Usa e Gb parlano di votazioni non libere - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ottenuto nella tornata presidenziale di tre giorni che si è svolta in Russia, oltre l'87% dei consensi ...globalist

Russia, risultati diretta: Putin all'87,3% a metà scrutinio. Affluenza record al 74,3%. Navalnaya in coda a Berlino: applausi e abbracci - Elezioni Russia, domenica 17 marzo si vota per l'ultimo giorno per le presidenziali. Putin sarà eletto per il quinto mandato, ma è altissima l'attenzione per le proteste ...leggo