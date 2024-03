Maria Maddalena Gnudi | chi è la moglie di Antonio Albanese | “Mi ha dato una seconda vita”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 marzo 2024) Anni dopo il felice arrivo di Beatrice e dopo il divorzio dalla primaconobbe, la donna che è al suo fianco ormai da diversi anni e che gli hala gioia di diventare padre per lavolta e questa volta di un maschio: Leonardo (nato nel 2010). La famigliaè di per se molto riservata ma i due figli del comico sono sempre stati molto più tutelati della coppia e per questo motivo su di loro non si hanno molte informazioni.è nata a Pesaro il 13 marzo 1979 e ha 42 anni. È sempre stata una persona molto riservata e non molto incline a parlare della suaprivata, quindi non si sa molto sul primo ...