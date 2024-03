Lisa Vittozzi regina del biathlon | vince la Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 17 marzo 2024) AGI- La stagione perfetta di 'dagli occhi d'oro'. Titolo mondiale della gara più lunga del, l'individuale sui 15 km, argento iridato nella mass start e con la staffetta mista individuale, quattro vittorie e altri tre podi nel corso della stagione, e alla fine il trionfo, l'apoteosi per la conquista delladeltra le montagne innevate di Canmore in Alberta, lo Stato del Canada che 36 anni fa fece conosce alAlberto Tomba col doppio oro olimpico nello sci alpino, ha alzato al cielo la sfera di cristallo conquistata con appena 23 punti di vantaggio sulla sorprendente francese Lou Jeanmonnot, oggi prima nella mass start. La 29enne di Sappada, in una delle edizioni più incerte della, era ritornata ...