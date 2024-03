Il principe William fa parlare i suoi amici col Times e arrivano indiscrezioni ‘pilotate’ | una nuova foto di Kate Middleton sta per essere pubblicata Ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) La montagna ha partorito un topolino, per ora. Dopo una giornata, sabato 16 marzo, in cui si sono rincorse voci su un imminente intervento da parte di Kensington Palace intento a scegliere la sede ed il modo più efficace per “” e per mettere a tacere tutte le voci incontrollate che ne stanno minando l’autorevolezza, alla fine pare che la scelta sia stata quella di percorrere la strada vecchia. In un lungo articolo pubblicato sul Thee “fonti ufficiali” della casa reale hanno spiegato a suon di virgolettati cosa starebbe accadendo a casa dei principi del Galles. Come nella vecchia tradizione della strategia di comunicazione tipica della corona, si manda avanti, in incognito, chi viene scelto dai PR per dare“autorizzate” in pasto ai giornali. In tutto questo meccanismo, che sa di ...