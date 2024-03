Il fuggitivo | un anomalo guardie e ladri

(Di domenica 17 marzo 2024) ILSky action ore 21 Con Harrison Ford, Tommy Lee Jones e Julianne Moore. Regia di Andrew Davis. Produzione USA 1993. Durata: 2 ore 10 minuti LA TRAMA Un medico è accusato e condannato per l'assassinio della moglie. Riesca a evadere e scappa attraverso l'America. Una squadra di agenti dell'FBI è mandata sulle sue tracce. Ma non riesce a prenderlo perchè ilè imprevedibile. Non si comporta come un colpevole che elude la legge, ma come un poliziotto che cerca un colpevole (sempre un passo avanti i federali riuscirà a trovare il vero assassino). PERCHE' VEDERLO Perchè all'epoca Andrew Davis era un signor regista d'azione (gli venivano bene anche i film con Steven Seagall). Molto spazio è dato all'inseguitore, l'agente dell'FBI (difatti Tommy Lee Jones prese un Oscar e divenne superstar)

