Il cacciatore e la regina di ghiaccio | come finisce il film?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 17 marzo 2024) IlIle ladicon la morte di Freya, mentre sorride a una visione di se stessa più giovane che tiene in braccio la figlia e Eric e Sara; le sue ultime parole sono: “Quanto siete fortunati”. Con la forza che le rimane, congela lo Specchio ed Eric lo manda in frantumi, distruggendo Ravenna per sempre. Con la morte di Freya, coloro che erano stati imprigionati da lei vengono liberati. Eric e Sara possono finalmente avere una vita insieme per la prima volta. Precedentemente, Eric tenta di assassinare Freya, ma viene fermato da Ravenna. La donna inizia ad attaccare i cacciatori e Freya, che ormai li considerasuoi figli, li protegge con un muro di. Mentre Eric, Sara e i cacciatori scavalcano il muro per recuperare lo ...