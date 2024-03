Giappone | scossa 5 4 al largo Fukushima

(Di domenica 17 marzo 2024) 0.30 Unadi terremoto di magnitudo 5.4 è stata registrata dall'Agenzia meteorologicase che ha individuato l'epicentro aldella prefettura di, a un profondità di 50 km. Non è stato lanciato alcun allerta tsunami. Lo scrive l'agenzia nipponica Kyodo.

A una profondità di 50 chilometri Una scossa di Terremoto di magnitudo 5.4 a una profondità di 50 chilometri è stata registrata al largo della prefettura di Fukushima in Giappone . Lo riferisce ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Una scossa di Terremoto di magnitudo 5.4 a una profondità di 50 chilometri è stata registrata al largo della prefettura di Fukushima in Giappone . Lo riferisce l'agenzia Giappone se Kyodo ... (periodicodaily)

Terremoto in Giappone, scossa sismica 5.4 al largo di Fukushima - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.4 a una profondità di 50 chilometri è stata registrata al largo della prefettura di Fukushima in Giappone. Lo riferisce l'agenzia Giapponese Kyodo che cita ...adnkronos

Marocco: terremoto di magnitudo 4,8 - Un terremoto di magnitudo 4,8 ha colpito il Marocco oggi. La scossa si è verificata alle 20:17 (21:17 in Italia) e l'epicentro è ...agenzianova

Nissan-Honda insieme per sviluppare veicoli elettrici. Partnership strategica per contrastare brand emergenti - Le case automobilistiche Giapponesi Nissan e Honda, storicamente rivali, hanno annunciato che stanno valutando una «partnership strategica» in futuro nei veicoli elettrici e nel ...motori.ilmessaggero