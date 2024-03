Ferrara | due bambini di 6 e 10 anni falciati da un’auto | ricoverati in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di domenica 17 marzo 2024) A Gallo, frazione di Poggio Renatico in provincia di, ieri sera intorno alle 20 due cuginetti di 6 e 10stavano giocando insieme, presumibilmente su un marciapiede a bordo di via Nazionale. Un sabato sera come tanti altri, fatto di giochi e spensieratezza, si è velocemente trasformato in una tragedia orribile. I due L'articolo proviene da Il Difforme.