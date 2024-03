Churchill | tutto quello che c’è da sapere sul film su La7

(Di domenica 17 marzo 2024): trama, cast e streaming delsu La7 Stasera, domenica 17 marzo 2024, alle ore 21,20 su La7 va in ondadel 2017 diretto da Jonathan Teplitzky. La pellicola segue le vicende del Primo ministro britannico Winston, interpretato da Brian Cox, negli ultimi mesi della seconda guerra mondiale precisamente nel giugno 1944 e nelle ore che precedono il D-Day. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ilha inizio nel giugno del 1944, durante la Seconda guerra mondiale. Le Forze Alleate sono quasi pronte: un milione di soldati sono stati segretamente radunati sulla costa meridionale della Gran Bretagna, pronti ad invadere l’Europa occupata dai nazisti. Tutti sono in attesa dell’ordine del ministro inglese Winston ...

