Bleu Line ancora carica Un bel punto con Garlasco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) dI Lavince due battaglie, ma perde la guerra. Al Ginnasio sportivo fa festa, che ha dovuto penare non poco per avere ragione di Gregori e compagne: 25-23, 14-25, 28-26, 12-25, 13-15. Forlì ha ricevuto meglio (62% di positive) e pareggiato il confronto in battuta, ma ha attaccato con un modesto 30%, malgrado una super Giacomel (21 punti), ed è stata surclassata a muro (5 a 12).subito a manetta: 5-1. Simoncelli infila due ace e manda in orbita Forlì: 11-4. Le pinguine si aggrappano a Favaretto, ma pagano caro gli errori in battuta e le incertezze difensive. Massimo vantaggio: 18-10.rosicchia, Forlì resiste (24-19) con una morbida palombella di Giacomel. Colpo di coda delle pavesi che risalgono a ...