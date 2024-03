Asbel Rutto ha vinto la maratona di Roma

(Di domenica 17 marzo 2024) AGI - Il kenianohala 29ma edizione delladiarrivando sul traguardo da solo e con il tempo record per la gara della Città Eterna di due ore, 6 minuti e 24 secondi, migliorando anche il suo primato personale di tre minuti. Podio tutto keniano con il secondo posto di Brian Kipsang (2h07'56") e il terzo di Sila Kiptoo (2h08'09"). Tra le donne si è imposta un'altra keniana, Ivyne Lagat, in 2h 24'35" davanti alla connazionale Lydia Simiyu e all'etiope Emebet Niguse. Con 40mila partecipanti, la Acea Run Rome The Marathon ha registrato un numero record di pettorali. Il via sui Fori Imperiali è stato dato dall'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda diCapitale, Alessandro Onorato. "Una straordinaria festa dello sport, con numeri da ...

AGI - Il keniano Asbel Rutto ha vinto la 29ma edizione della maratona di Roma arrivando sul traguardo da solo e con il tempo record per la gara della Città Eterna di due ore, 6 minuti e 24 secondi, ... (agi)

Fondazione Consulcesi, prosegue la corsa di solidarietà con Street Child Italia I - I runners hanno posto le basi per la realizzazione del progetto “Radici per l'Istruzione in Liberia” che aiuta le famiglie a sostenere i costi dell'istruzione delle bambine e dei bambini ...adnkronos

Fondazione Consulcesi: dopo la Run Rome Marathon prosegue la corsa di solidarietà con Street Child Italia - E non solo. Il vincitore della gara uomini Asbel Rutto ha tagliato il traguardo in 2h06'24, segnando il miglior tempo di sempre sul percorso. Il progetto in Liberia Correndo con Fondazione Consulcesi ...quotidianosanita

I ragazzi della Free Runners Isernia tagliano il traguardo tra entusiasmo e commozione - Dieci atleti della Asd Free Runners di Isernia hanno tagliato il traguardo della Maratona di Roma, tra lacrime di gioia ed entusiasmo ...primonumero