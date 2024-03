App | da Napoli dispositivi indossabili per la riabilitazione degli autistici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 17 marzo 2024) Un dispositivo indossabile (wearable) per lanegli: questo braccialetto/smartwatch rileva segnali fisiologici dell’organismo e, sfruttando l‘intelligenza artificiale, riesce a prevedere lo stato emotivo e fisico della persona e a sviluppare terapie personalizzate mediante un’app. Oppure una fascia elastica per la cura dei disturbi muscolari: facilmente indossabile, permette di ricevere la terapia senza dover interrompere le attività quotidiane e può essere controllata attraverso una app su smartphone, che consente di regolare la terapia in funzione della patologia. Sono alcune delle soluzioni innovative realizzate da studenti dell’Università Federico II di, sfruttando l’intelligenza artificiale, nell’ambito della Short Academy di Teoresi Group. Sanità e trasporti i campi di applicazione dei progetti. Tra ...