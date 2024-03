Anche Jannik Sinner è “umano” | esce sconfitto nelle semifinali degli Indian Wells Masters

(Di domenica 17 marzo 2024)si ferma a 19 gare. Si ferma così la “striscia” di imbattibilità dell’altoatesino.contro Carlos Alcaraz, che mettevano in paliola seconda posizione nel ranking Atp.vince il primo set, interrotto per quasi tre ore a causa del maltempo, ma si perde con uil passare dei game edcol punteggio di 1-6, 6-3, 6-2 in 2h05?. La finale sarà tra Alcaraz (2) e Medvedev (4).il campione italiano è “” e una battuta d’arresto ci sta.ha tanta strada davanti per diventare il ...

Jannik Sinner si prende gli ottavi di Indian Wells senza problemi, regolando in due set (6-3, 6-4) il tedesco Struff . Una match senza storia in cui l'azzurro ha confermato il proprio tennis ... (fanpage)

Si fa sempre più serrata la corsa al posto numero 2 del ranking mondiale. Da un lato Jannik Sinner non fa prigionieri e avanza in modo anche abbastanza spedito, come dimostrato dal match di ieri ... (metropolitanmagazine)

Jannik Sinner si conferma saldamente al comando della ATP Race, ovvero la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati agonistici ottenuti durante la stagione in corso. Il ... (oasport)

