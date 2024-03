Sarri | niente Napoli | Italiano potrebbe lasciargli il posto Forti rumors anche dalla Spagna

Sarri cerca un modo per risollevare la Lazio . A prescindere dalle contestazioni dei tifosi, per lui e per la società, e da quale sarà... (calciomercato)

Roma, 4 mar. (askanews) – Proverà a far valere l’1-0 conquistato nella gara di andata la Lazio di Maurizio Sarri , che martedì sera scenderà in campo all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco negli ... (ildenaro)

Moggi ancora contro Sarri: 'Mi dice che ho fatto andare la Juventus in B ma lui...'

Che rabbia ho provato quando mi hanno detto che sono un radiato e che ho fatto andare la Juve in Serie B Me lo dice uno che non ha vinto niente, quindi mi viene da ridere. Quando Sarri si rivolge in ...ilbianconero

Lazio, Tudor arriva a Formello: quanto guadagnerà e i nomi dello staff: L'allenatore croato lunedì sarà al centro sportivo. Lo aspetta un esordio di fuoco con tre super partite: due da ex con la Juve e poi il derby ...corrieredellosport

Frosinone - Lazio, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Martusciello: L’ormai ex vice di Sarri, dimissionario, guiderà la squadra per il match dello Stirpe. Dopo di che subentrerà l’ex tecnico del Verona. Il primo dubbio riguarda il modulo: niente 4-2-3-1, si prosegue ...lalaziosiamonoi