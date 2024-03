Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga aspettano il loro primo figlio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 marzo 2024)si sono conosciuti nella Casa della quinta edizione del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati. La notizia era nell’aria già da qualche settimana ma ora è arrivata la conferma direttamente dalla coppia:il. I due hanno dato l’annuncio con un simpatico e originale post social in cui appaiono, tra le altre cose indossando due cappellini (con la scritta mom per lei e dad per lui) mentrelegge un giornale il cui titolo a nove colonne è “Babyvò coming soon”, con scritto sotto “settembre 2024“, il mese previsto per il ...