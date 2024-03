LIVE Short track | Mondiali 2024 in DIRETTA | in corso le finali dei 1500 metri Spechenhauser a caccia delle medaglie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.27 Si continua con un ritmo blando. Le atlete non vogliono forzare in questi primi giri. 14.26 Si parte con un’andatura molto lenta. 14.26 Iniziata la Finale B femminile dei. 14.24 È inla presentazione ufficialeatlete. 14.22 Questa la start list della Finale B deifemminili: 1 SIGHEL Arianna ITA 2 IORIATTI Gloria ITA 3 STEENGE Renee Marie CAN4 FONTANA Arianna ITA 5 SOMODI Maja Dora HUN 6 STORMOWSKA Kamila POL 7 SCHULTING Suzanne NED 14.19 Inizio di Mondiale non ottimale per la formazione di casa. I Paesi Bassi hanno portato solamente un’atleta nella Finale A. Si tratta di Jens van T Wout, secondo classificato nella seconda semifinale. 14.16 Al maschile l’unico azzurro in ...