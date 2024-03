Liga | Osasuna-Real Madrid 2-4 | Vinicius comanda | Arda Guler sfiora il capolavoro

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 16 marzo 2024) Ilsi conferma in vetta allabattendo l’: doppietta diquasi a segno da centrocampo Ilvince 4-2 sul campo dell’e allunga in classifica a +10 sul Girona e a +11 sul Barcellona, in attesa della risposta delle rivali, entrambe impegnate in trasferta, rispettivamente contro Getafe e Atletico. Questo il racconto di Marca dell’odierno successo dei blancos: «guida ile dimostra ancora una volta di essere lui are nella. Due gol del brasiliano, uno di Carvajal e un altro di Brahim hanno permesso alla squadra di ...