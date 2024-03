Le pagelle. Lamesta inarrestabile. Morra bomber di razza

(Di sabato 16 marzo 2024) Colombi 6,5. Ha il suo bel da fare nell’ultima parte del primo tempo. Para i colpi per poi godersi un po’ di meritato riposo. Tofanari 6. Le sovrapposizioni di Milani e Cangiano per i primi 45 minuti sono lo fanno un po’ impazzire. C’è da dirlo. Avversari che, per fortuna, diventano meno pressanti con il passare dei minuti. Tutto da rivedere quel tocco tra schiena e braccio che ha fatto inizialmente riavvicinare gli abruzzesi. Lepri 6,5. Qualche inciampo c’è, qualcosa da rivedere pure. Ma non si fa prendere mai dal panico, rialza la testa e ci mette tutto quello che ha, anche contro avversari che, in rapidità, non sono esattamente gli ultimi arrivati. Gigli 6,5. Nell’ordine delle cose ci resta dal primo all’ultimo minuto. Senza grandi interventi, ma sempre con precisione quasi chirurgica. Quacquarelli 6. Occhio a Merola. Chissà quante volte glielo avrà ripetuto mister Troise. Un ...

Il Rimini, altroché tracollo: è manita al Pescara (5-1). Le pagelle

