Crosetto | “Truppe a Kiev? Mai” Critiche al summit tra Macron | Scholz e Tusk | “Se non siamo uniti vincerà Putin”

(Di sabato 16 marzo 2024) Guidoè perentorio: il vertice trilaterale tra Francia, Germania e Polonia avvenuto a Weimar sul sostegno aè stato “un segnale sbagliato”. L’Occidente “dovrebbe evitare dichiarazioni a effetto, come quella di mandare la Nato in Ucraina, cercando di fare più bella figura. O evitare di dividersi in incontri a due o tre quando in Europain 27. Ritengo che la contrapposizione con un monolite come quello russo, in cui c’è un uomo solo al comando, presupporrebbe da questa parte una strategia chiara, non contraddittoria: e magari costruita tutti insieme come coalizione”. Il ministro della Difesa Guido, in un’intervista a ‘La Repubblica’ ha stigmatizzato l’incontro a tre tra, Svholz eche rischia di indebolire il fronte delle ...