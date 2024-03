Assegno Unico | da oggi è più semplice la comunicazione dei dati tra INPS e Agenzia delle Entrate

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di sabato 16 marzo 2024) L’e l’lanciano il nuovo sistema dideidei percettori dell’. Ecco come funziona. Il 13 marzo 2024 è stato concluso l’accordo tra l’e l’per l’istituzione di un nuovo canale per lo scambioinformazioni relative ai familiari che percepiscono l’e Universale per figli a carico. Nuovo canale per ladeiper l’tra– ...