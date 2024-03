Ternana-Cosenza e Bari-Sampdoria | Serie B | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 15 marzo 2024)sono valide per la trentesima giornata del campionato diB: dove vederle in tv e in streaming, probabiliL’avventura di Fabio Caserta sulla panchina delè arrivata al capolinea: il club calabrese ha deciso di esonerare il tecnico e affidare la panchina a Viali che, da quelle parti, ha raggiunto una salvezza clamorosa. La sconfitta nel derby, e poi la mancata vittoria contro il Cittadella, sono costate carissime al tecnico. E per Viali, comunque, il primo impegno non sarà dei più semplici. Viali, è il nuovo tecnico del(Lapresse) – Ilveggente.itLacerca punti pesanti per la salvezza. Visto che oltretutto viene da due sconfitte di fila ...