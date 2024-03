Recanatese | a Olbia una finale | Adesso va alzata l’asticella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Meno due allacon l’perché, senza troppi giri di parole, di questo si tratta: vincere equivarrebbe ad alimentare una seria speranza di salvezza, un risultato negativo condannerebbe ai playout con l’incubo di guardarsi alle spalle visto che i sardi accorcerebbero a meno cinque, eventualità alla quale è davvero meglio non pensare per non rovinarsi il fegato anzitempo. Giacomo Filippi, com’è ovvio, è perfettamente consapevole del clima che si troverà al "Nespoli" domenica pomeriggio: "Troveremo una compagine affamata di punti e che venderà carissima la propria pelle. Dobbiamo essere pronti e ci stiamo preparando al meglio perché, evidentemente, dobbiamo alzarenel senso che siamo chiamati a dare qualcosa in più. I ragazzi sono coscienti di questo aspetto che d’altronde, soprattutto in momenti come questi, è ...