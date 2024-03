Palazzo Pretorio a misura di tutti. Per il decimo compleanno arrivano un percorso tattile e altre novità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) C’è un museo che è veramente per. Anche per chi non ha occhi per vedere la bellezza, non ha orecchie per sentirne parlare. Perché la bellezza si può toccare, accarezzare, maneggiare.possono emozionarsi di fronte al Polittico di Giovanni da Milano, alla Madonna col bambino fra due angeli di Donatello, Il Ritratto di Albert Skira di Lipchitz e il Gioacchino Rossini di Lorenzo Bartolini. Il Pnrr porta sulla torta con dieci candeline per il Museo di(418mila euro di finanziamenti europei) un nuovoparallelo multisensoriale con la riproduzionedi quattro opere d’arte, ma non solo. Varcando la soglia del, si può notare subito a piano terra un plastico multimediale interattivo che ricostruisce tridimensionalmente in ...