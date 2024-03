Karina Cascella choc | “Prima si chiamavano ****** ora digital creator? Generazione penosa | dovete studiare e imparare un mestiere”

(Di venerdì 15 marzo 2024) “si chiamava zo***la, ora? Definitevi con il vostro nome”, ha dettoin un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. L’ex opinionista di Uomini e Donne ha detto frasi scioccanti ed estreme eni confronti di alcune ragazze dellaZ che, a detta sua, cercherebbero di ‘imborghesire’ i contenuti promossi: “Sono proprio stufa di leggere queste stupidaggini, ‘’ e ‘’. Ma quando mai, ma che cosa. Ilpiù vecchio del mondo fatto passare in una chiave moderna“, ha dichiarato. “Perché dobbiamo far passare il messaggio che lavorano e si stancano. E basta con queste str****te. Voi fondamentalmente vi...

Karina Cascella, lo sfogo social: "È una generazione di escort"

L'opinionista ha pubblicato un video sui suoi social media in cui critica aspramente la nuova generazione di creator digitali, condividendo il suo punto di vista con i follower ...105

