First Cisl | anche in 2024 credito al consumo più caro in Ue

(Di venerdì 15 marzo 2024) I tassi sui mutui iniziano a scendere dopo la forte corsa dei mesi scorsi mentre quelli sulalresteranno elevatie superiori alla media europea. E' quanto emerge dall'analisi condotta dalla Fondazione Fiba disu dati Bce in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei consumatori.neli tassi si confermano più alti rispetto alla media europea: comprare a rate nel nostro paese "costa" il 10,75%, contro una media che nell'eurozona si attesta all'8,72%. Il Taeg (Tasso annuo effettivo globale a carico dei consumatori) in Italia è sensibilmente più elevato rispetto a quello delle altre grandi economie continentali: in Francia è al 6,58%, in Germania all'8,73%. Rispetto alla fine del 2023, a gennaio si registra ovunque un aumento, che risulta però ...

La voce della Politica Sindacati: Osservatorio regionale contro la desertificazione bancaria: Potenza, 14 marzo 2023 I SEGRETARI GENERALI FIRST CISL BASILICATA Arnaldo VILLAMAINA FISAC CGIL BASILICATA Bruno LORENZO UILCA BASILICATA Vito Daniele CUCCARO

First Cisl dei Laghi in cattedra per la Global Money Week: educazione finanziaria per le giovani generazioni: C'è anche la First Cisl dei Laghi tra i protagonisti della dodicesima edizione della Global Money Week , l'evento annuale promosso dall'OCSE (l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), che si ...