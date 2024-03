Elezioni comunali Pesaro | il candidato per il centrosinistra sarà Andrea Biancani

(Di venerdì 15 marzo 2024), 14 marzo 2024 - Ilsindaco del PD, e quindi del, alle prossimediil consigliere regionale. Lo ha ufficializzato poco prima della mezzanotte il sindaco Matteo Ricci dopo la riunione dei "saggi", chiamati a prendere una decisione definitiva dopo mesi di consultazioni. "Con grande compattezza e senso di responsabilità - ha scritto Ricci - abbiamo deciso di proporre, alla assemblea comunale del Pd e agli alleati,comea sindaco per la città di. Siamo una grande squadra e in un riconoscimento reciproco e’ stato chiesto a Daniele Vimini di proseguire il grande ...

La prima candidatura ufficiale alla corsa per sindaco di Scandicci , che arriva a poco più di 90 giorni dalle elezioni , è quella del Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Claudio Gemelli , ... (firenzepost)

Dante Cattaneo a Ceriano Laghetto , Alfredo Puzzello a Solaro : sono questi i due candidati sindaci che sono stati ufficializzati negli ultimi giorni per l’appuntamento dell’8 e 9 giugno prossimi. ... (ilnotiziario)

Fratelli d'Italia a supporto del candidato Denis Cingolani

Denis Cingolani, avendo fatto tesoro degli insegnamenti ricevuti dallo stesso Baldini, saprà continuare sulla giusta via per quanto abbiamo valutato nel corso di questi mesi. Pertanto sono stati messi ...viverecamerino

Elezioni Pesaro, un selfie per ufficializzare la proposta di Andrea Biancani a candidato sindaco (con Vimini e Mengucci in squadra): PESARO - Un selfie da tutti insieme appassionatamente per ufficializzare la proposta di candidatura di Andrea Biancani, vicepresidente della Regione Marche, già assessore comunale, a ...corriereadriatico

Alemanno a Genova, ora punta alle Elezioni Regionali: “Noi, l’alternativa sovranista a Toti”: L’ex sindaco di Roma è ora il numero uno di Indipendenza, partito fondato a novembre: “Presentiamo una candidata a Sanremo, pronto il piano di rafforzamento ...ilsecoloxix