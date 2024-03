E’ morto l’ultimo carceriere di Benito Mussolini | testimone della sua liberazione a Campo Imperatore

Pubblicato il 12 Marzo, 2024 Non poteva che esserci un bagno di folla per l’ultimo , commosso, saluto della comunità di Formia a Giuseppe Maiolo, conosciuto affettuosamente come “Peppe”. Una ... (dayitalianews)

La morte di Cordes. Prosperi…"

Vatican News Un medico, questa era la vocazione. Ma poi ne subentra un’altra che lo chiama verso il sacerdozio. Ed è così che il giovane Paul Josef Cordes, originario di… Leggi ...informazione

CARCERE TERAMO: 20 ENNE morto PER ASFISSIA. SAPPE: “ORA ADEGUATE MISURE DI SICUREZZA PER FUNERALI”: “La morte del povero giovane ci ha molto colpito ed espiriamo ai familiari il più profondo cordoglio. Chiediamo però, in vista dei funerali ai quali parteciperanno anche parenti attualmente in ...abruzzoweb

Strage discoteca: difesa, colpevoli i gestori non la Commissione: ANCONA, 15 MAR - Responsabilità dei gestori della discoteca, non della Commissione di pubblico spettacolo che rilasciò i permessi ad ottobre 2017 perché "la commissione non aveva modo di rendersi cont ...messaggeroveneto.gelocal