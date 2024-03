Diablo 4 | nuovo evento live per parlare della Stagione 4 e delle migliorie in arrivo

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 15 marzo 2024) Undedicato a4 è stato annunciato da Blizzard per il 20 marzo. Nelstream Campfire Chat dovremmo ricevere informazioni approfondite sui contenuti e sulleinnel videogioco, con un focus sulla gestione del bottino. Proprio la gestione degli oggetti in4 è stato uno dei temi più importanti per i giocatori sin dal lancio, ma anche uno degli ambiti in cui lo spazio di miglioramento era evidente. Blizzard ha promesso modifiche significative nella4 e, a quanto pare, sarà proprio ila dettagliarle. Nelstream saranno presenti il community director Adam Fletcher e l’associate game designer Charles Dunn, il lead ...